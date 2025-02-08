У сукні з криноліном та ніжними квітами: Аріана Гранде вигуляла кутюрне вбрання від Dior

Раніше акторка обирала для своїх появ на публіці сукні в стилі Старого Голлівуду, але цього разу віддала перевагу вбранню з більш креативним дизайном.

Буквально зовсім нещодавно французька модельєрка Марія Грація К'юрі презентувала публіці нову колекцію Модного дому Christian Dior от кутюр на сезон весна-літо 2025, як уже ці вбрання з'являються на червоних доріжках та світських заходах.

Однією з перших, хто вигуляв кутюрне вбрання, стала акторка та співачка Аріана Гранде. Дівчина відвідала церемонію Critics Choice Awards у Лос-Анджелесі у дуже незвичайній бежевій сукні з криноліном, який прикрашало дрібне макраме та квітковий декор виконаний з тканини.

Аріана Гранеде / Фото: Associated Press

Також сітчастим та прозорим був верх цього вбрання, а плечі сукні прикрашали квіти.

Образ Аріана доповнила чорними туфлями Jimmy Choo, макіяжем з блискучими тінями, який останнім часом робить на всі заходи, а також сережками Bucherer з камінням.

Аріана Гранеде / Фото: Associated Press

Днем раніше Гранде також з'явилася у бежевій сукні. Акторка відвідала у сукні-балахон від бренду Loewe церемонію вручення премії AFI Awards.

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