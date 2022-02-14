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У сукні з квадратним декольте: 75-річна Сьюзан Сарандон захопила образом

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У сукні з квадратним декольте: 75-річна Сьюзан Сарандон захопила образом

Сьюзан Сарандон / Getty Images

75-річна актриса Сьюзан Сарандон потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.

Зірка прямувала на показ Christian Siriano в рамках Тижня моди, який у ці дні відбувається у Нью-Йорку. Сьюзан обрала для світського виходу безпрограшний варіант аутфіту – чорну сукню з глибоким квадратним вирізом на декольте та рюшами, доповнивши вбрання червоними високими чоботями на шпильках та маленькою білою сумкою в руках.

Сьюзан Сарандон / © Getty Images
Сьюзан Сарандон / Getty Images

На шиї у акторки красувалася золота підвіска з написом "Honey", кажуть, саме так Сьюзан називають її онуки, щоб не використовувати традиційне слово бабуся. Її каштанове волосся було укладене гарними кучерями, у вухах були акуратні золоті сережки, а на обличчі  - чорна захисна маска. Акторка мала просто приголомшливий вигляд. Як, втім, завжди на червоній доріжці.

Сьюзан Сарандон / © Associated Press
Сьюзан Сарандон / Associated Press

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