У сукні з квадратним декольте: 75-річна Сьюзан Сарандон захопила образом

75-річна актриса Сьюзан Сарандон потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.

Зірка прямувала на показ Christian Siriano в рамках Тижня моди, який у ці дні відбувається у Нью-Йорку. Сьюзан обрала для світського виходу безпрограшний варіант аутфіту – чорну сукню з глибоким квадратним вирізом на декольте та рюшами, доповнивши вбрання червоними високими чоботями на шпильках та маленькою білою сумкою в руках.

Сьюзан Сарандон / Getty Images

На шиї у акторки красувалася золота підвіска з написом "Honey", кажуть, саме так Сьюзан називають її онуки, щоб не використовувати традиційне слово бабуся. Її каштанове волосся було укладене гарними кучерями, у вухах були акуратні золоті сережки, а на обличчі - чорна захисна маска. Акторка мала просто приголомшливий вигляд. Як, втім, завжди на червоній доріжці.

Сьюзан Сарандон / Associated Press

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