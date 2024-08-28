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У сукні з квітами і пітонових ботильйонах: 74-річна Анна Вінтур продемонструвала стильний образ

У сукні з квітами і пітонових ботильйонах: 74-річна Анна Вінтур продемонструвала стильний образ

У сукні з квітами і пітонових ботильйонах: 74-річна Анна Вінтур продемонструвала стильний образ

Анна Вінтур / Фото: Getty Images

Знаменита редакторка журналу Vogue з'явилася на US Open 2024 у чорно-білому аутфіті.

Папараці заскочили Анну Вінтур, коли вона йшла на перший день Відкритого чемпіонату США з тенісу, який відбувся у тенісному центрі у Нью-Йорку.

На зірці була закрита біла сукня міді з чорним квітковим принтом, який мав вигляд, наче його намалювали фарбами. Вбрання Вінтур скомбінувала з пітоновими ботильйонами на стійких підборах і різнокольоровою сумочкою з коричневою ручкою.

Анна Вінтур / © Getty Images
Анна Вінтур / Фото: Getty Images

Лук вона завершила традиційною зачіскою каре і чорними сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Анна Вінтур на церемонію "Тоні" постала у прямій приталеній сукні з яскравим малюнком, прикрашеній вишивкою з бісеру і леліток.

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