У сукні з квітами і пітонових ботильйонах: 74-річна Анна Вінтур продемонструвала стильний образ

Знаменита редакторка журналу Vogue з'явилася на US Open 2024 у чорно-білому аутфіті.
Папараці заскочили Анну Вінтур, коли вона йшла на перший день Відкритого чемпіонату США з тенісу, який відбувся у тенісному центрі у Нью-Йорку.
На зірці була закрита біла сукня міді з чорним квітковим принтом, який мав вигляд, наче його намалювали фарбами. Вбрання Вінтур скомбінувала з пітоновими ботильйонами на стійких підборах і різнокольоровою сумочкою з коричневою ручкою.
Лук вона завершила традиційною зачіскою каре і чорними сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, Анна Вінтур на церемонію "Тоні" постала у прямій приталеній сукні з яскравим малюнком, прикрашеній вишивкою з бісеру і леліток.
Читайте також:
- У неї є ще одне: Анна Вінтур знову повторила свій образ, але тепер сукня була синя
- Лише три слова: що сказала Анна Вінтур про весільну сукню Меган Маркл
- У яскравому плащі та зміїних чоботях: Анна Вінтур на тенісному турнірі в Лондоні