У сукні з квітами із бісеру: "винищувачка вампірів" Сара Мішель Геллар показала гламурний образ

Акторка віддає перевагу спокійному життю і не часто виходить у світ, але, оскільки скоро виходить серіал за її участі, вона прийшла на презентацію.

Зірка 90-х Сара Мішель Геллар, яку багато хто знає в першу чергу за роллю в культовому серіалі "Баффі - переможниця вампірів", повертається до ролі в серіалі про надприродне, оскільки знялася в новому підлітковому серіалі "Вовча зграя", який вийде Paramount+.

Презентація шоу відбулася у Лос-Анджелесі і зірка, звичайно ж, відвідала захід.

Сара Мішель обрала "голу" мінісукню з квітковою аплікацією виконаною бісером, лелітками та камінням від бренду Oscar de la Renta з колекції 2023 року.

Сара Мішель Геллар / Фото: Associated Press

Свій образ знаменитість доповнила атласними туфлями винного відтінку та квадратним клатчем у такому ж дизайні та кольорі. Особливо ефектними були великі прикраси від Amrapali London з червоним і зеленим камінням, які ідеально поєднувалися з образом.

Сара Мішель Геллар / Фото: Associated Press

Розкішний лук акторки нагадав вбрання від Oscar de la Renta співачки Тейлор Свіфт, яке та одягала 2021 року на 63-ю церемонію вручення премії "Греммі".

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

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