У сукні з квітами на пишній спідниці: розкішна Леоні Ганне сяяла на червоній доріжці у Венеції

Сукні з пишними квітами – вже візитівка зірки. Подібний стиль вона вибирає дуже часто для червоних доріжок.

Відома німецька блогерка, модель та інфлюенсерка – Леоні Ганне – вже традиційно вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю. Красуня відвідує цей захід щорічно та дивує публіку чарівним вбранням, які обирає.

Цього року Леоні продемонструвала костюм від українського бренду Milla Nova, який складався з приталеного корсетного топу та довгої бальної спідниці. Шию інфлюенсерки прикрашав довгий шарф.

Вбрання Леоні було виконане в ніжному м'ятному відтінку. Спідниця у цього костюми була з плісованої тканини та з декоруванням на подолі величезними квітами. Також у вбрання був довгий шлейф.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Доповнила свій образ чарівна Леоні діамантовими прикрасами, зачіскою-пучком та ніжним макіяжем.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що торік зірка обрала неймовірно ніжну та розкішну сукню від українського бренду WONÁ Concept у пудровому відтінку. Вбрання було розроблене і пошите спеціально для Леоні і цієї події.

Читайте також:

81-й міжнародний Венеціанський кінофестиваль (21 фото)