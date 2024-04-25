У сукні з квітами та бантами: зірка фільму "Ангели Чарлі" на прем'єрі в Лос-Анджелесі

55-річна Люсі Лью — зірка фільму "Ангели Чарлі" та серіалу "Чому жінки вбивають" — відвідала прем'єру нового мінісеріалу від Netflix "Справжній чоловік", що відбулася в Лос-Анджелесі.

На заході вона з'явилася у чорній мінісукні з об'ємною спідницею та на одне плече. Також все вбрання прикрашали великі квіти у вигляді вишивки та аплікації.

У верхній частині вбрання було мереживо, а також величезний атласний бант, який також виконував роль бретельки. Доповнювали вбрання босоніжки на платформі і гламурний клатч зі стразами.

Люсі Лью / Фото: Associated Press

Волосся Люсі розпустила, одягла кілька прикрас із камінням і зробила яскравий макіяж із рожевою помадою.

Люсі Лью / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала колишня американська модель Кріссі Тейген, але відзначилася тим, що одягла сукню від Alaïa, в якій також на червоній доріжці бачили оскароносну зірку Джуліанну Мур.

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