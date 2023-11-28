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У сукні з квітами та "м'ятим" ефектом: Наталі Портман зачарувала ніжним вбранням на заході

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У сукні з квітами та "м'ятим" ефектом: Наталі Портман зачарувала ніжним вбранням на заході

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Відома акторка одягла вбрання у романтичному стилі.

У Нью-Йорку традиційно відбулася церемонія вручення премії незалежного кіно Gotham Awards. Захід минув у просторі Cipriani Wall Street, а серед гостей, що вийшли на червону доріжку, була зірка "Чорного лебедя" – 42-річна Наталі Портман.

Акторка цього разу обрала для своєї появи перед камерами сукню від Модного дому Dior. Вбрання було складного сірого кольору, мало велику квіткову вишивку, а також вишивку лелітками.

Також сукня Наталі мала незвичайну тканину з "м'ятим" ефектом на спідниці. Брітельок у сукні не було, а поєднала вона її з лаконічними босоніжками на підборах від Jimmy Choo, а одне вухо прикрасила срібною каффою у вигляді змії.

Наталі Портман / © Associated Press
Наталі Портман / Фото: Associated Press

Ця романтична сукня кардинально відрізнялася від того, що Портман продемонструвала зовсім нещодавно на червоній доріжці прем'єри фільму "Травень, грудень", у якому зіграла з Джуліанною Мур. Тоді на акторці було чорне вбрання у стилі "чорного лебедя" від бренду Schiaparelli.

Наталі Портман / © Associated Press
Наталі Портман / Фото: Associated Press

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