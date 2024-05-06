У сукні з квітами та метеликами: Зендея відвідала гламурну вечерю Анни Вінтур у Нью-Йорку

Молода акторка обрала для цього заходу вінтажне вбрання.
Met Gala – щорічний захід, який збирає навколо себе мільйони захоплених поглядів публіки у всьому світі. Гості традиційно приходять на нього в яскравому кутюрному вбранні — справжніх витворах мистецтва. Також щорічно змінюється тема заходу і цього року вона присвячена старовинним вбранням, які зберігаються в Метрополітен-музеї та звучить так: "Сплячі красуні: відродження моди".
Однак напередодні цієї гламурної події, організатором якої є Анна Вінтур, у Нью-Йорку відбулася ще й вечеря для гостей заходу. Однією з найпомітніших зірок була Зендея, яку заскочили фотографи в компанії її стиліста Лоу Роуча. Знаменитості вийшли з машини та прямували до закладу.
Ще до появи на червоній доріжці Met Gala Зендея вирішила показати, що тему заходу ігнорувати не збирається, оскільки одягла вінтажну сукню від John Galliano з колекції весна-літо прет-а-порте 1998 року, яку поєднала з прикрасами Bulgari. Це було трикотажне світле вбрання довжини міді з сітчастим верхом, яке прикрашали квіти, метелики та бант. Доповнила дівчина цю сукню білими туфлями на підборах, діамантовими сережками та об'ємним укладанням.
Очікується, що вже сьогодні ми побачимо дуже багато реплік вінтажного вбрання, яке зберігається у стінах нью-йоркського музею. Можливо, хтось із знаменитостей одягне реальні вінтажні сукні.
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