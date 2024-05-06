У сукні з квітами та метеликами: Зендея відвідала гламурну вечерю Анни Вінтур у Нью-Йорку

Met Gala – щорічний захід, який збирає навколо себе мільйони захоплених поглядів публіки у всьому світі. Гості традиційно приходять на нього в яскравому кутюрному вбранні — справжніх витворах мистецтва. Також щорічно змінюється тема заходу і цього року вона присвячена старовинним вбранням, які зберігаються в Метрополітен-музеї та звучить так: "Сплячі красуні: відродження моди".

Однак напередодні цієї гламурної події, організатором якої є Анна Вінтур, у Нью-Йорку відбулася ще й вечеря для гостей заходу. Однією з найпомітніших зірок була Зендея, яку заскочили фотографи в компанії її стиліста Лоу Роуча. Знаменитості вийшли з машини та прямували до закладу.

Ще до появи на червоній доріжці Met Gala Зендея вирішила показати, що тему заходу ігнорувати не збирається, оскільки одягла вінтажну сукню від John Galliano з колекції весна-літо прет-а-порте 1998 року, яку поєднала з прикрасами Bulgari. Це було трикотажне світле вбрання довжини міді з сітчастим верхом, яке прикрашали квіти, метелики та бант. Доповнила дівчина цю сукню білими туфлями на підборах, діамантовими сережками та об'ємним укладанням.

Зендея / Фото: Getty Images

Очікується, що вже сьогодні ми побачимо дуже багато реплік вінтажного вбрання, яке зберігається у стінах нью-йоркського музею. Можливо, хтось із знаменитостей одягне реальні вінтажні сукні.

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