У сукні з квітами й у завеликих лубутенах: зірка "Венздей" Дженна Ортега у романтичному образі сяяла на премії

21-річна акторка обрала для своєї появи ефектне вбрання від Dior.

Дженна Ортега з'явилася на червоній доріжці премії Emmy Awards у Лос-Анджелесі у романтичному образі.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

На ній була красива сукня-бюстьє міді від Christian Dior. Бежева основа вбрання з каркасною спідницею була розшита квітковими аплікаціями і сіткою у пастельно-зеленому та ніжно-фіолетовому кольорах. На оздоблення сукні витратили понад 700 годин ручної роботи.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

На шиї у неї було діамантове кольє із сердечком від Dior, а на руках – браслет і каблучка із цього самого комплекту. Волосся вона уклала хвилями і зробила макіяж із блискучими тінями.

А от прозорі туфлі, усипані стразами, на високих шпильках від Christian Louboutin були на Дженну трішки завеликі, але це не зіпсувало загального приємного враження від її жіночного луку. Пізніше вона навіть роззулась.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Позуючи фотографам, акторка навіть встигла покорчити гримаси для знімків.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на вечір MPTF у Каліфорнії Дженна Ортега прийшла у стильному луку від бренду Monse, який складався з широких штанів-карго, а також ефективного корсету зі шнурівками та прозорими вставками.

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