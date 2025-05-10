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- Шоу-бізнес
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У сукні з квітами: Гілларі Свонк вигуляла сукню від Oscar de la Renta на заході
Акторка з'явилася на публіці у романтичному образі.
Гілларі Свонк відвідала 36-й щорічний весняний обід Colleagues та модний показ бренду Oscar de la Renta, який відбувся у Беверлі-Гіллз.
Відповідно до події вона одягла яскраву літню сукню без рукавів від Oscar de la Renta. Це було мереживне вбрання з яскравою квітковою аплікацією у вигляді великих орхідей різного кольору. На талії сукню прикрашав широкий жовтий бант.
50-річна акторка свій образ доповнила чорними босоніжками на підборах, які прикрашали золотисті ремінці, а також романтичною високою зачіскою. Макіяж у неї був легким.
Сукня, яку носила Гілларі, нагадала нам вбрання схожого дизайну, які на різні заходи надягали інші знамениті жінки. Зокрема сукню з квітами носили Сара Мішель Геллар та Тейлорр Свіфт.