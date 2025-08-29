У сукні з квітами і бантом: Наомі Воттс у романтичному образі від Valentino сяла на Венеційському кінофестивалі

Наомі Воттс із чоловіком / © Associated Press

Реклама

Наомі Воттс відвідала 82-ий Венеційський кінофестиваль, який стартував на острові Лідо. На червоній доріжці вона з’явилася у супроводі свого чоловіка — актора Біллі Крудапа. Вони прийшли на прем’єру фільму від режисера Ноа Баумбаха «Джей Келлі».

Наомі Воттс із чоловіком / © Associated Press

Наомі сяяла у романтичному аутфіті. На ній була бежева сітчаста сукня-бюстьє до підлоги від бренду Valentino. Вбрання було рясно розшите різнокольоровими квітковими аплікаціями з бісеру і леліток, мало драпування на корсеті і великий чорний бант із плісуванням на животі.

Наомі Воттс / © Associated Press

Аутфіт зірка доповнила туфлями від Aquazzura. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із рожевою помадою, золоті сережки з торочкою у вухах і золота каблучка з білими і чорними намистинами на руці.

Реклама

Наомі Воттс / © Associated Press

Крудап був одягнений у білий піджак, білу сорочку, чорну краватку-метелик, чорні штани, які доповнив чорними лакованими туфлями.

Наомі Воттс із чоловіком / © Associated Press

Нагадаємо, на прем’єру «Джей Келлі» прийшов виконавець головної ролі фільму Джордж Клуні разом зі своєю дружиною Амаль Клуні, яка приголомшила розкішним образом у яскравій сукні.