Тільда Свінтон / © Getty Images

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Тільда Свінтон відвідала церемонію відкриття 23-го Міжнародного кінофестивалю в Марракеші.

На червоній доріжці акторка продемонструвала екстравагантний образ із колекції Chanel весна-літо 2027, створеної креативним директором Модного дому Матьє Блазі.

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На ній була довга атласна сукня блідо-блакитного кольору зі сріблястим відливом, прямого крою, без рукавів, із заниженою лінією талії і плісованим подолом із напівпрозорої тканини. Вбрання було розшите різнокольоровими квітами і птахами із бісеру, а на рівні вище колін його прикрашав широкий чорний драпований пояс із великим декоративним вузлом і довгим кінцем.

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Тільда Свінтон / © Getty Images

Сукня мала відсилання до моди 1920-х років, зокрема до стилю флеперів.

Аутфіт Свінтон доповнила цікавим багатошаровим довгим намистом із тканини, яка імітувала чорні намистини і молочні мушлеподібні елементи. Взута вона була у фісташково-персикові босоніжки від Chanel.

Тільда зробила акуратну зачіску і макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах. Її руки прикрашали золотий браслет і каблучка з каменем.

Нагадаємо, Тільда Свінтон з’явилася на кінофестивалі в оригінальних туфлях з підборами у вигляді стручків гороху.

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