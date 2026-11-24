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- Шоу-бізнес
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У сукні з квітами, птахами і незвичайним намистом: Тільда Свінтон в образі Chanel вийшла на червону доріжку
66-річна акторка обрала для своєї появи на кінофестивалі цікаве вбрання від Chanel.
Тільда Свінтон відвідала церемонію відкриття 23-го Міжнародного кінофестивалю в Марракеші.
На червоній доріжці акторка продемонструвала екстравагантний образ із колекції Chanel весна-літо 2027, створеної креативним директором Модного дому Матьє Блазі.
На ній була довга атласна сукня блідо-блакитного кольору зі сріблястим відливом, прямого крою, без рукавів, із заниженою лінією талії і плісованим подолом із напівпрозорої тканини. Вбрання було розшите різнокольоровими квітами і птахами із бісеру, а на рівні вище колін його прикрашав широкий чорний драпований пояс із великим декоративним вузлом і довгим кінцем.
Сукня мала відсилання до моди 1920-х років, зокрема до стилю флеперів.
Аутфіт Свінтон доповнила цікавим багатошаровим довгим намистом із тканини, яка імітувала чорні намистини і молочні мушлеподібні елементи. Взута вона була у фісташково-персикові босоніжки від Chanel.
Тільда зробила акуратну зачіску і макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах. Її руки прикрашали золотий браслет і каблучка з каменем.
Нагадаємо, Тільда Свінтон з’явилася на кінофестивалі в оригінальних туфлях з підборами у вигляді стручків гороху.