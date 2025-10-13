ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

У сукні з квіткою на грудях: Аманда Сейфрід відвідала Лондонський кінофестиваль

Акторка продемонструвала максимальний голлівудський гламур на червоній доріжці у Великій Британії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід відвідала офіційний показ фільму «Заповіт Енн Лі», який презентували в межах 69-го Лондонського кінофестивалю Британського інституту кіно. Захід відбувся в одному з кінотеатрів міста, а акторка з’явилася на ньому у вбранні від британського бренду Richard Quinn.

Вбрання її було романтичного фасону і представлене в колекції осінь-зима 2025. Сукня включала чорний і білий кольори, а також не мала бретельок. Зверху вона була виготовлена з оксамитової тканини, а нижня її частина була з атласного шовку на ліфі, а спідниця — з фатину. Також на грудях сукню прикрашала велика біла квітка, що додавала вбранню романтики і ніжності.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Образ голлівудська зірка доповнила лаконічною зачіскою з розпущеним волоссям, а також гламурними туфлями зі стразами від Aquazzura. На шиї в акторки було кольє з діамантами від Tiffany & Co.

Ця сукня Аманди була схожа на ту, яку на подіумі під час показу колекції демонструвала супермодель Наомі Кемпбелл, але тільки вбрання моделі було приталеним і довгим.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Красиві вбрання Аманди Сейфрід (12 фото)

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie