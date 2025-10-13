У сукні з квіткою на грудях: Аманда Сейфрід відвідала Лондонський кінофестиваль

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід відвідала офіційний показ фільму «Заповіт Енн Лі», який презентували в межах 69-го Лондонського кінофестивалю Британського інституту кіно. Захід відбувся в одному з кінотеатрів міста, а акторка з’явилася на ньому у вбранні від британського бренду Richard Quinn.

Вбрання її було романтичного фасону і представлене в колекції осінь-зима 2025. Сукня включала чорний і білий кольори, а також не мала бретельок. Зверху вона була виготовлена з оксамитової тканини, а нижня її частина була з атласного шовку на ліфі, а спідниця — з фатину. Також на грудях сукню прикрашала велика біла квітка, що додавала вбранню романтики і ніжності.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Образ голлівудська зірка доповнила лаконічною зачіскою з розпущеним волоссям, а також гламурними туфлями зі стразами від Aquazzura. На шиї в акторки було кольє з діамантами від Tiffany & Co.

Ця сукня Аманди була схожа на ту, яку на подіумі під час показу колекції демонструвала супермодель Наомі Кемпбелл, але тільки вбрання моделі було приталеним і довгим.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images