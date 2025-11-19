У сукні з квіткою: висхідна попзірка Олівія Дін вийшла на червону доріжку

Олівія Дін / © Getty Images

У світі шоубізнесу загорілася нова зірочка — 26-річна британська співачка Олівія Дін. Тільки-но в чартах з’явилися її пісні Man I Need і So Easy, як дівчина миттєво стала хітом, зачарувавши світ прекрасним ніжним голосом.

Тепер Олівія бажана гостя на світських заходах і поява її на заході ARIA Awards стала підтвердженням цього.

Олівія Дін / © Getty Images

Дівчина одягла чарівну вечірню сукню від британського бренду Richard Quinn. Її вбрання було без бретелей, з декорованим бісером ліфом і з асиметричною спідницею-балоном. На грудях сукню Олівії прикрашала велика біла квітка з оксамитовим бантом.

Волосся вона також уклала в романтичну зачіску з локонами і доповнила гламурними туфлями зі стразами і лаконічними золотими прикрасами.

Олівія Дін / © Getty Images

Такі великі білі квіти — це фірмовий стиль Модного дому і їх можна побачити в багатьох виробах бренду. Одну з суконь подібного дизайну і з такою ж квіткою на подіумі на Тижні моди демонструвала супермодель Наомі Кемпбелл.