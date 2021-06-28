У сукні з квітковим принтом: Демі Роуз похизувалася сексуальним декольте

Британська модель обожнює носити сексуальні вбрання.

Демі Роуз продемонструвала в Instagram новий повсякденний образ. На світлині красуня постала у сукні довжини міді з квітковим принтом, головний акцент в якій був на її пишному і сексуальному бюсті.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Волосся Роуз розпустила і вирішила бути без косметики на обличчі. Вона мило усміхалася на камеру. Поруч з нею лежав букет квітів.

"Казкова мама троянд", — підписала фото Демі.

Минулого разу модель блиснула спокусливим декольте у купальнику з розстебнутою блискавкою.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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У галереї можна подивитися на інші сексуальні фото Демі.

Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

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