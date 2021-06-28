У сукні з квітковим принтом: Демі Роуз похизувалася сексуальним декольте

Британська модель обожнює носити сексуальні вбрання.
Демі Роуз продемонструвала в Instagram новий повсякденний образ. На світлині красуня постала у сукні довжини міді з квітковим принтом, головний акцент в якій був на її пишному і сексуальному бюсті.
Волосся Роуз розпустила і вирішила бути без косметики на обличчі. Вона мило усміхалася на камеру. Поруч з нею лежав букет квітів.
"Казкова мама троянд", — підписала фото Демі.
Минулого разу модель блиснула спокусливим декольте у купальнику з розстебнутою блискавкою.
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У галереї можна подивитися на інші сексуальні фото Демі.