У сукні з квітковим принтом і на шпильках: красива Єва Лонгорія сходила на токшоу у Нью-Йорку

Єва Лонгорія потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на денне токшоу "Шеррі", яке веде акторка і комікеса Шеррі Шеперд.

Єва мала красивий жіночний вигляд. На ній була коричнева обтисла сукня з чорним квітковим принтом, ліфом складного крою і без бретельок. На талії у неї був тонкий чорний ремінець. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Аутфіт акторка доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила красиву зачіску з локонами і макіяж із накладними віями і шоколадною помадою. На шиї у Лонгорії був срібний ланцюжок із підвіскою, а на руці – каблучка з каменем.

Нагадаємо, днями Єва Лонгорія відсвяткувала своє 50-річчя гучною вечіркою на яхті у Маямі. Для святкової паті вона обрала білу сукню з вирізом на животі та куліскою спереду.

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