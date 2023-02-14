У сукні з квітковим принтом і рюшами: Кріссі Метц сходила на ранкове шоу

Кріссі Метц потрапила в об'єктиви папараці, коли вийшла зі студії ранкового шоу Today на телеканалі NBC у Нью-Йорку.

Акторка обрала для себе весняний образ. На ній була блакитна довга сукня з різнокольоровим квітковим принтом і рюшами на подолі.

Кріссі Метц / Фото: Getty Images

Метц зробила укладання з локонами, макіяж із накладними пишними віями і прозорим блиском на губах, а також бежевий манікюр. На шиї у неї був золотий ланцюжок із підвіскою, а на пальці – золота каблучка з літерою C.

Нагадаємо, Кріссі Метц обожнює вбрання з квітковими принтами. Раніше ми її бачили у бежевій квітковій сукні міді з малиновими стрічками і рюшами.

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