У сукні з квітковим принтом і в сорочці: красива Сара Джессіка Паркер на зніманнях

Прем'єра цього серіалу запланована на грудень.

Сару Джесіку Паркер помітили на знімальному майданчику з колегами Крістін Девіс і Синтією Ніксон. Акторки грали нові сцени з майбутнього серіалу And Just Like That..., який стане продовженням "Сексу і міста".

Головна героїня була, як завжди, розкішна і продемонструвала красивий образ у синій сукні з довгою спідницею в квіти. Образ Сари Джесіки доповнювала оверсайз сорочка і "металева" сумка. Також на ній були босоніжки на високих підборах і кілька підвісок на шиї. Волосся Паркер уклали в легкі локони.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Дія відбувалася за обідом, схоже, що в цьому епізоді героїні ходили на якусь ярмарок.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Але ні що нас не здивує вже більше, ніж шокувальні фотографії зі знімального майданчика, на яких героїня Сари Джессіки цілувалася з актором Джоном Тенні. Схоже, що в новому серіалі у Керрі і Супермена знову будуть проблеми в стосунках.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Читайте також:

20 образів нової Керрі, які ми вже встигли роздивитися

Знахідка за 5 доларів: історія знаменитої білої пачки Керрі Бредшоу

Вона одягала його двічі: історія знаменитої "газетної" сукні Керрі Бредшоу

Знімання серіалу And Just Like That... (7 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання