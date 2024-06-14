У сукні з квітковим принтом: Катерина Бужинська продемонструвала жіночний образ

Співачка постала у вбранні з флористичними мотивами.
Катерина Бужинська опублікувала в Instagram відео, на якому вона продемонструвала гарний жіночний аутфіт.
На співачці була довга кольорова сукня з квітковим принтом, яку вона доповнила шкіряним білим широким поясом. Вбрання Катерина спустила з плечей, що додало її луку спокусливості.
Волосся вона зібрала у хвіст, одягла на обличчя стильні сонцезахисні окуляри та завершила аутфіт лаконічними прикрасами і червоним манікюром.
У дописі артистка поділилася віршем Людмили Муріної:
"А ти сій квіти...
Навіть якщо завтра – кінець світу.
Загоюй рани людям і землі,
Роби, що дав Господь можливість вміти.
Пильнуй ланів, щоб були з хлібом на столі.
Ділись, чим Бог послав, і витри сльози.
Поплачем після Перемоги всі разом,
Коли від крові вмиють землю теплі грози
І мирна тиша увійде у кожен сон..."
Нагадаємо, Катерина Бужинська у сукні з глибоким декольте і розрізом до талії позувала у фотосеті.
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