У сукні з квітковим принтом: Катерина Бужинська продемонструвала жіночний образ

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram відео, на якому вона продемонструвала гарний жіночний аутфіт.

На співачці була довга кольорова сукня з квітковим принтом, яку вона доповнила шкіряним білим широким поясом. Вбрання Катерина спустила з плечей, що додало її луку спокусливості.

Волосся вона зібрала у хвіст, одягла на обличчя стильні сонцезахисні окуляри та завершила аутфіт лаконічними прикрасами і червоним манікюром.

У дописі артистка поділилася віршем Людмили Муріної:

"А ти сій квіти...

Навіть якщо завтра – кінець світу.

Загоюй рани людям і землі,

Роби, що дав Господь можливість вміти.

Пильнуй ланів, щоб були з хлібом на столі.

Ділись, чим Бог послав, і витри сльози.

Поплачем після Перемоги всі разом,

Коли від крові вмиють землю теплі грози

І мирна тиша увійде у кожен сон..."

Нагадаємо, Катерина Бужинська у сукні з глибоким декольте і розрізом до талії позувала у фотосеті.

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