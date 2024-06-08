У сукні з квітковим принтом: пишнотіла модель продемонструвала величезні сідниці під час прогулянки

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram Stories знімки зі своєї поїздки до Італії.

Дівчина прогулялася Римом у світлій сукні з квітковим принтом на тонких бретельках, яка підкреслила її тонку талію і широкі пишні сідниці. Зверху Грейсі одягла світло-сіре болеро. Взута вона була у чорні сандалі на високій грубій підошві.

Грейсі Бон/Instagram

Бон продемонструвала свою п'яту точку ще й з іншого ракурсу, адже дуже нею пишається.

Грейсі Бон/Instagram

Нагадаємо, Грейсі Бон в екстремально короткій спідниці показала розтяжки і целюліт.

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