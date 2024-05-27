У сукні з квітковими аплікаціями: ефектний вихід дружини творця "Зоряних війн"

Меллоді Гобсон мала чудовий вигляд у рожево-чорному вбранні від бренду Richard Quinn.

Творець "Зоряних воєн", кінопродюсер і сценарист – 80-річний Джордж Лукас побував цьогоріч на Каннському кінофестивалі. На червоній доріжці він з'явився у супроводі своєї дружини – 55-річної бізнесвумен і кінопродюсерки Меллоді Гобсон. Вони мали гарний і щасливий вигляд разом.

Джордж Лукас і Меллоді Гобсон / Фото: Associated Press

Жінка сяяла у розкішному образі. На ній була чорна сукня, рясно розшита рожевими квітковими аплікаціями зі стразами, з пишною спідницею і високою горловиною від бренду Richard Quinn.

Джордж Лукас і Меллоді Гобсон / Фото: Associated Press

Аутфіт Гобсон доповнила чорними туфлями і чорним клатчем. У неї була коротка зачіска, макіяж із рожевими тінями, рожевий манікюр і діамантові прикраси.

Лукас був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Джордж Лукас і Меллоді Гобсон / Фото: Associated Press

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