У сукні з квітковими аплікаціями: гарна Кейт Вінслет на прем'єрі біографічного фільму у Лондоні

48-річна акторка у чарівному образі презентувала стрічку зі своєю участю.

Кейт Вінслет відвідала у Лондоні прем'єрний показ біографічного фільму режисера Еллен Курас "Лі", у якому зіграла головну роль.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Акторка з'явилася на червоній доріжці у вечірній чорній сукні максі з короткими рукавами-ліхтариками від британського бренду Jenny Packham. Вбрання мало глибоке декольте і було прикрашене квітковими аплікаціями з каміння і бісеру.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Аутфіт Вінслет доповнила укладанням із локонами, макіяжем із золотистими тінями, довгими сережками з камінням і золотими каблучками з діаманатми.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Про фільм:

У центрі сюжету американський американська фотохудожниця Лі Міллер, яка під час Другої світової війни була кореспонденткою журналу Vogue.

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