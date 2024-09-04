У сукні з квітковими аплікаціями: гарна Кейт Вінслет на прем'єрі біографічного фільму у Лондоні

48-річна акторка у чарівному образі презентувала стрічку зі своєю участю.
Кейт Вінслет відвідала у Лондоні прем'єрний показ біографічного фільму режисера Еллен Курас "Лі", у якому зіграла головну роль.
Акторка з'явилася на червоній доріжці у вечірній чорній сукні максі з короткими рукавами-ліхтариками від британського бренду Jenny Packham. Вбрання мало глибоке декольте і було прикрашене квітковими аплікаціями з каміння і бісеру.
Аутфіт Вінслет доповнила укладанням із локонами, макіяжем із золотистими тінями, довгими сережками з камінням і золотими каблучками з діаманатми.
Про фільм:
У центрі сюжету американський американська фотохудожниця Лі Міллер, яка під час Другої світової війни була кореспонденткою журналу Vogue.
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