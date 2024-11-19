У сукні з квітковими аплікаціями і глибоким декольте: Анна Кендрік у гарному образі сяяла на івенті

39-річна американська акторка обрала для свого виходу вбрання з паєтками.

Анна Кендрік відвідала церемонію вручення нагород Governors Awards, яка відбулася в The Ray Dolby Ballroom у Лос-Анджелесі.

Акторка постала перед фотографами у вечірній чорній сукні з паєтками від бренду Monique Lhuillier. Вбрання було прикрашене квітковими біло-золотистими аплікаціями і мало глибоке декольте. У ньому Анна мала стрункий і гарний вигляд.

Анна Кендрік / Фото: Associated Press

Аутфіт Кендрік доповнила укладанням із легкими локонами, макіяжем із акцентом на очах і завершила лук прикрасами з камінням.

Анна Кендрік / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Анна Кендрік на галавечір LACMA Art+Film у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес прийшла у довгій сукні гірчичного відтінку з оголеними плечима і декольте у формі серця.

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