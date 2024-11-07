У сукні з квітковими аплікаціями: красива Демі Мур презентувала фільм "Субстанція" у Парижі

Демі Мур побувала на прем'єрі фільму "Субстанція", яка відбулася у Французській сінематеці у Парижі.

Там актора постала у чорній сукні до колін із кутюрної осінньої колекції 2023 року бренду Chanel. Вбрання було повністю розшите різнокольоровими квітковими аплікаціями і мало чорний тканинний пояс-стрічку. Зверху вона одягла темно-синє пальто зі срібними ґудзиками і великими накладними кишенями, декорованими твідовими акцентними деталями.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Образ Мур доповнила білими туфлями з чорними гострими носками, кораловим шкіряним клатчем із застібкою у вигляді квітки.

Демі розпустила волосся, зробила макіяж із кораловими рум’янами і ліловими губами і світлий манікюр. Лук вона завершила коштовними прикрасами з камінням: сережками і каблучками у вигляді квітів.

Про фільм:

За сюжетом, Елізабет Спаркл (Демі Мур) – справжня суперзірка та володарка премії "Оскар", яка веде популярне фітнес-шоу. Та у день її 50-річчя продюсер Гарві повідомляє їй про звільнення, не посоромившись сказати, що це – через її вік. І тоді в житті Елізабет з’являється "субстанція" – загадковий препарат для реплікації клітин, що створює молодшу і кращу версію людини. Так народжується прекрасна С'ю: молодша, ще гарніша і досконаліша... Дві версії Елізабет мають змінювати одна одну кожні сім днів, але невдовзі кожна починає перетягувати цю "ковдру часу" на себе, що призводить до непередбачуваних наслідків.

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