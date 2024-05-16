У сукні Chanel з квітковими аплікаціями: британська акторка у ніжному образі сяяла на червоній доріжці

Наталі Еммануель обрала для свого виходу красиве вбрання від французького Дому моди.

На червоній доріжці Каннського кінофестивалю з'явилася британська акторка Наталі Еммануель.

Красуня обрала для своєї ефектної появи білу кутюрну сукню з невеликим шлейфом від Модного дому Chanel. Вбрання мало сексуальне декольте і спідницю з фатином та квітковими аплікаціями. На талії зірка зав'язла довгу чорну стрічку-пояс.

Наталі Еммануель / Фото: Associated Press

Еммануель свій лук доповнила гладким укладанням, макіяжем із чорними стрілками, елегантними діамантовими сережками і діамантовим кольє з бантом.

Наталі Еммануель / Фото: Associated Press

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