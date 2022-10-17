У сукні з квітковими брошками: королева Летиція продемонструвала гарний образ у Німеччині

У королеви, як завжди, всі деталі образу були продумані до найменших дрібниць.

Король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція прибули цього тижня до Німеччини ыз триденним візитом. Там вони зустрілися з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром та першою леді Ельке Бюденбендер.

Королева Летиція та перша леді Німеччини / Фото: Associated Press

Після цього король і королева взяли участь у церемонії покладання вінків до Ноє Ваха, меморіалу жертвам війни та тиранії. Наприкінці дня у палаці Бельвю відбувся державний обід, влаштований на їхню честь.

На Летиції було блакитне вбрання: сукня Carolina Herrera трохи нижче колін, з рукавами до ліктя та краплеподібним декольте, талію прикрашали невеликі складки, а ось плечі – кілька квіткових брошок із бісеру. В руці вона тримала замшеву сумку на короткій ручці, а завершили цей лук сині туфлі, які гарно перегукувалися зі складками на її талії, та прикраси від Bulgari.

Королева Летиція, король Філіп VI, Франк-Вальтер Штайнмайєр та перша леді Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Королева Летиція та перша леді Німеччини / Фото: Associated Press

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