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- Шоу-бізнес
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У сукні з квітковою вишивкою: американська співачка сяяла на церемонії у розкішному образі від українського бренду
Кантрі-зірка Еббі Андерсон обрала для своєї появи на музичній події вишукану сукню від OKSANA MUKHA.
Американська співачка Еббі Андерсон відвідала 60-ту церемонії вручення премії Академії кантрі-музики, яка відбулася у місті Фріско, штат Техас.
На івенті зірка продемонструвала ефектний жіночний образ у вишуканій мерехтливій сукні на тонких бретельках із вечірньої колекції українського бренду OKSANA MUKHA.
Напівпрозоре вбрання з витонченого мережива оздоблене квітковою вишивкою і вручну декороване перлами, паєтками та бісером. Сукня чудово підкреслила спокусливі форми Андерсон.
Аутфіт артистка доповнила укладанням із прикореневим об’ємом і локонами, макіяжем у нюдово-коричневих відтінках і білим манікюром. Свій лук Еббі завершила лаконічними прикрасами.
Нагадаємо, раніше у вбранні від OKSANA MUKHA виступила на телешоу American Idol артистка стилю кантрі — Керрі Андервуд.