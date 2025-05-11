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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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18
Час на прочитання
1 хв

У сукні з квітковою вишивкою: американська співачка сяяла на церемонії у розкішному образі від українського бренду

Кантрі-зірка Еббі Андерсон обрала для своєї появи на музичній події вишукану сукню від OKSANA MUKHA.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Еббі Андерсон

Еббі Андерсон / © Getty Images

Американська співачка Еббі Андерсон відвідала 60-ту церемонії вручення премії Академії кантрі-музики, яка відбулася у місті Фріско, штат Техас.

На івенті зірка продемонструвала ефектний жіночний образ у вишуканій мерехтливій сукні на тонких бретельках із вечірньої колекції українського бренду OKSANA MUKHA.

Еббі Андерсон / © Getty Images

Еббі Андерсон / © Getty Images

Напівпрозоре вбрання з витонченого мережива оздоблене квітковою вишивкою і вручну декороване перлами, паєтками та бісером. Сукня чудово підкреслила спокусливі форми Андерсон.

Аутфіт артистка доповнила укладанням із прикореневим об’ємом і локонами, макіяжем у нюдово-коричневих відтінках і білим манікюром. Свій лук Еббі завершила лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, раніше у вбранні від OKSANA MUKHA виступила на телешоу American Idol артистка стилю кантрі — Керрі Андервуд.

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