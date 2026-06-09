У сукні з квітковою вишивкою, бантами і глибоким декольте: Сара Полсон на премії Tony Awards

Сара Полсон / © Associated Press

Реклама

Сара Полсон відвідала церемонію вручення премії Tony Awards у Нью-Йорку, на якому продемонструвала гарний образ.

На ній була сукня з осінньо-зимової колекції Erdem 2026, прикрашена квітковою вишивкою. Зверху вбрання було кольору вершкового масла, а знизу — рожевого. Сукня мала зав’язки-банти на плечах, глибокий V-подібний виріз і червоні стрічки з бантами на стегнах.

Сара Полсон / © Associated Press

Аутфіт Полсон доповнила бежевими босоніжками з кристалами від Aquazzura. У неї бул скромне укладання, макіяж з акцентом на очах і червоний манікюр. Вуха зірка прикрасила срібними сережками, а на руці була каблучка з каменем.

Реклама

Цього вечора Сара вийшла на сцену церемонії, щоб вручити нагороду за найкращу роль у виставі.

Сара Полсон / © Associated Press

Нагадаємо, Сара Полсон в елегантному жакеті і мереживній спідниці з’явилася на прем’єрі бродвейської вистави.

Новини партнерів