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У сукні з квітковою вишивкою: Ганна Веддінгем з'явилася у Каннах на фотоколі фільму "Місія неможлива"
50-річна британська акторка у вбранні від Elie Saab позувала на Лазуровому узбережжі.
На Лазуровому узбережжі у межах Каннського кінофестивалю відбувся фотокол восьмої частини легендарної франшизи — фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата». Стрічку представила творча команда: Грег Тарзан Девіс, Анджела Бассетт, Ганна Веддінгем, Том Круз, Крістофер Маккворрі, Гейлі Етвелл, Саймон Пегг, Пом Клементьєфф, Есай Моралес і Трамелл Тіллман.
Найяскравішою на фотоколі була Ганна Веддінгем. Вона постала у красивій пудровій сукні з різнокольоровою квітковою вишивкою нитками і лелітками від бренду Elie Saab. Вбрання складалося з топу без бретельок і спідниці міді А-силуету.
Аутфіт Ганна доповнила коричневими шкіряними босоніжками, сережками, браслетом і каблучкою з камінням. Веддінгем зробила зачіску з прикореневим об’ємом і ніжний макіяж із глянцевим блиском на губах.
До слова, в український прокат фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» виходить 22 травня.