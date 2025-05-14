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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
1 хв

У сукні з квітковою вишивкою: Ганна Веддінгем з'явилася у Каннах на фотоколі фільму "Місія неможлива"

50-річна британська акторка у вбранні від Elie Saab позувала на Лазуровому узбережжі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ганна Веддінгем

Ганна Веддінгем / © Associated Press

На Лазуровому узбережжі у межах Каннського кінофестивалю відбувся фотокол восьмої частини легендарної франшизи — фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата». Стрічку представила творча команда: Грег Тарзан Девіс, Анджела Бассетт, Ганна Веддінгем, Том Круз, Крістофер Маккворрі, Гейлі Етвелл, Саймон Пегг, Пом Клементьєфф, Есай Моралес і Трамелл Тіллман.

Команда фільму «Місія неможлива» / © Associated Press

Команда фільму «Місія неможлива» / © Associated Press

Найяскравішою на фотоколі була Ганна Веддінгем. Вона постала у красивій пудровій сукні з різнокольоровою квітковою вишивкою нитками і лелітками від бренду Elie Saab. Вбрання складалося з топу без бретельок і спідниці міді А-силуету.

Ганна Веддінгем / © Associated Press

Ганна Веддінгем / © Associated Press

Аутфіт Ганна доповнила коричневими шкіряними босоніжками, сережками, браслетом і каблучкою з камінням. Веддінгем зробила зачіску з прикореневим об’ємом і ніжний макіяж із глянцевим блиском на губах.

Ганна Веддінгем / © Associated Press

Ганна Веддінгем / © Associated Press

До слова, в український прокат фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» виходить 22 травня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
69
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