Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні з квітковою торочкою: Селена Гомес прийшла на церемонію у розкішному вбранні червоного кольору

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1743
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні з квітковою торочкою: Селена Гомес прийшла на церемонію у розкішному вбранні червоного кольору

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Сукня була створена вручну спеціально для Селени.

У вівторок увечері в Нью-Йорку відбулася церемонія вручення нагород MTV Video Music Awards 2023. Захід зібрав усі вершки суспільства і перед камерами з'явилися Шакіра, Тейлор Свіфт, Емілі Ратаковскі, Нікі Гілтон, Джаред Лето та Селена Гомес.

31-річна Селена вирішила продемонструвати ефектний образ та свою розкішну фігуру. Співачка та акторка з'явилася у кутюрній червоній сукні від американського бренду Oscar de la Renta.

Сукня була пошита ексклюзивно для Селени та повністю вручну. Вбрання розшите тисячами намистин червоного стеклярусу, має корсетний ліф і торочку у вигляді квітів.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Також у сукні була бретелька-галтер та дуже глибоке декольте у формі серця, яке красиво підкреслювало груди зірки.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Доповнила образ Селена червоними босоніжками від Jimmy Choo, прикрасами у вигляді квітів від Pasquale Bruni, яскравим макіяжем та зачіскою з рівним волоссям.

Читайте також:

Селена Гомес пройшла двотижневий курс лікування від депресії

Селена Гомес пройшла двотижневий курс лікування від депресії

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1743
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація