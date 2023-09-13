У сукні з квітковою торочкою: Селена Гомес прийшла на церемонію у розкішному вбранні червоного кольору

Сукня була створена вручну спеціально для Селени.
У вівторок увечері в Нью-Йорку відбулася церемонія вручення нагород MTV Video Music Awards 2023. Захід зібрав усі вершки суспільства і перед камерами з'явилися Шакіра, Тейлор Свіфт, Емілі Ратаковскі, Нікі Гілтон, Джаред Лето та Селена Гомес.
31-річна Селена вирішила продемонструвати ефектний образ та свою розкішну фігуру. Співачка та акторка з'явилася у кутюрній червоній сукні від американського бренду Oscar de la Renta.
Сукня була пошита ексклюзивно для Селени та повністю вручну. Вбрання розшите тисячами намистин червоного стеклярусу, має корсетний ліф і торочку у вигляді квітів.
Також у сукні була бретелька-галтер та дуже глибоке декольте у формі серця, яке красиво підкреслювало груди зірки.
Доповнила образ Селена червоними босоніжками від Jimmy Choo, прикрасами у вигляді квітів від Pasquale Bruni, яскравим макіяжем та зачіскою з рівним волоссям.
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