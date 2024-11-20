У сукні з квітковою вишивкою: акторка у спокусливому образі позувала на прем’єрі фільму "Гладіатор II"

Джерні Смоллетт мала пікантний вигляд у вбранні з оголеною спиною і розрізами.
Американська акторка Джерні Смоллетт відвідала прем’єру фільму "Гладіатор II" у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці вона сяяла у блакитній блискучій сукні, прикрашеній квітковою вишивкою з бісеру і паєток. Вбрання мало розрізи по боках на спідниці, тонкі бретельки і оголювало її спину. А ще воно чудово підкреслило спокусливу фігуру Джерні.
Смоллетт була взута у босоніжки на високих шпилтках. Вона зробила хвилясте укладання, ніжний макіяж і нюдовий манікюр. Акторка відмовилася від прикрас, щоб не відволікати уваги від гарної сукні.
Нагадаємо, Джерні Смоллетт на церемонії вручення нагород Governors Awards позувала в елегантній червоній сукні без бретельок від бренду Louis Vuitton. На пишній спідниці ми помітили живого жука, який теж позував фотографам.
Про фільм:
Це епічна сага про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються у Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька. Тепер він змушений увійти до Колізею після того, як його дім було зруйновано імператорами-тиранами, які тепер керують Римом. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти в собі сили забути минуле та повернути Риму і його народу колишню славу.
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