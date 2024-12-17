У сукні з квітковою вишивкою: Джессіка Альба сяяла на церемонії в Римі

Акторка Джесіка Альба відвідала церемонію вручення премії Discobolo Award 2024, яка відбулася у Римі. На заході вона була нагороджена одніэю з відзнак, тому образ обрала яскравий і незабутній.

На Джесіці було довга сукня від Модного дому Valentino у стилі хіпішик. Вона виконана у бежевому кольорі, мала довгі прозорі рукави та квіткову вишивку бісером, камінням та прикрашена стразами. Доповнював сукню широкий пояс-бант із чорного оксамиту.

Цю гламурну сукню вона носила у поєднанні з невеликою чорною сумкою, босоніжками на підборах та прикрасами. Також на обличчі вона мала яскравий макіяж, а волосся їй уклали в об'ємні локони.

Джессіка Альба / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також влітку цього року Альба вивела у світ своїх двох доньок-красунь і вони одягли на захід її сукні. Їхні вбрання були від Prada та Dolce & Gabbana.

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