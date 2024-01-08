У сукні з квітковою вишивкою і глибоким декольте: Емма Стоун на червоній доріжці премії

Емма Стоун на цьогорічній премії "Золотий глобус" у Беверлі-Гіллз отримала статуетку у номінації "Найкраща акторка в мюзиклі або комедії" за роль у стрічці Poor Things.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

На заході вона постала у напівпрозорій сукні максі від Louis Vuitton з квітковою вишивкою, глибоким вирізом, розрізом спереду і невеликим шлейфом. Вбрання чудово облягало її струнку фігуру.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Емма зробила акуратне укладання, максимально природний макіяж і бордовий манікюр. У вухах у неї були сережки з діамнатми, а на руці – діамантова каблучка. Взута вона була у бежеві босоніжки на шпильках.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Емма Стоун на Міжнародному кінофестивалі у Палм-Спрінгс з'явилася у стильному аутфіті від бренду Louis Vuitton.

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