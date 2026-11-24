Нікола Коглан / © Getty Images

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Зірка серіалу «Бріджертони» Нікола Коглан відвідала світову прем’єру шостого сезону детективного комедійного серіалу «Тільки вбивства в Лондоні» (Only Murders in London), яка відбулася у кінотеатрі Odeon Luxe Leicester Square у Лондоні.

На синій доріжці акторка постала у розкішній сукні з колекції Richard Quinn осінь-зима 2026. Вбрання складалося з чорного корсетного верху з відкритими плечима, білим атласним бюстгальтером з декольте у формі серця, акцентною баскою і довгою чорною оксамитовою спідницею силуету «русалка». Верх сукні був рясно декорований квітковою біло-золотистою вишивкою, а також бісером і камінням.

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Нікола Коглан / © Getty Images

Завдяки приталеному крою і пишній басці вбрання створило жіночний силует «пісочний годинник». Образ Ніколи нагадував знамениту естетику New Look Крістіана Діора кінця 1940-х — 1950-х років.

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Із прикрас вона використала розкішні каблучки з діамантами з колекції Sixteen Stone від Tiffany & Co.

Волосся Коглан уклала у м’які хвилі, зробила макіяж з чорними стрілками і рожевими рум’янами, а також зробила ніжний манікюр.

До слова, у новому сезоні серіалу Коглан зіграла дизайнерку одягу Джемму Джойс. Головні герої — Мейбл, Олівер і Чарльз, яких зіграли Селена Гомес, Мартін Шорт і Стів Мартін, — вирушать до Лондона, щоб розслідувати чергове загадкове вбивство. Прем’єра шостого сезону відбудеться 8 грудня.

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