- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 454
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з квітковим принтом: Джорджина Родрігес продемонструвала ніжний образ
Зірка здивувала шанувальників вибором вбрання.
31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес поділилася в Instagram серією фото з якоїсь сімейної урочистості. Що це було за свято, вона не уточнила. І якщо зазвичай вона вибирає обтислий одяг, що підкреслює її пишні форми, то цього разу віддала перевагу ніжному образу.
Джорджина позувала на фото в білій сукні міді з принтом у вигляді дрібних рожевих троянд і з пікантним декольте. Свій образ вона доповнила укладкою з легкими локонами, природним макіяжем і прикрасами з темно-червоним камінням — сережками й кулоном на ланцюжку. В усьому її образі вирізнявся манікюр, адже виконаний він був у червоному кольорі.
Доньки Родрігес та її бойфренда Кріштіану Роналду теж були в сукнях з квітковим принтом.
Святковий стіл був декорований лляними скатертинами і серветками, білими свічками і живими квітами.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес — мати п’ятьох дітей, батько яких — португальський футболіст Кріштіану Роналду. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — вона є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.
Раніше Джорджина Родрігес блищала на червоній доріжці в чорній сукні. Вона з’явилася в Мадриді, щоб відсвяткувати десяту річницю іспанського Netflix.