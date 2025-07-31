У сукні з квітковим принтом: Джорджина Родрігес продемонструвала ніжний образ

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

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31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес поділилася в Instagram серією фото з якоїсь сімейної урочистості. Що це було за свято, вона не уточнила. І якщо зазвичай вона вибирає обтислий одяг, що підкреслює її пишні форми, то цього разу віддала перевагу ніжному образу.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина позувала на фото в білій сукні міді з принтом у вигляді дрібних рожевих троянд і з пікантним декольте. Свій образ вона доповнила укладкою з легкими локонами, природним макіяжем і прикрасами з темно-червоним камінням — сережками й кулоном на ланцюжку. В усьому її образі вирізнявся манікюр, адже виконаний він був у червоному кольорі.

Доньки Родрігес та її бойфренда Кріштіану Роналду теж були в сукнях з квітковим принтом.

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Джорджина Родрігес із доньками / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Святковий стіл був декорований лляними скатертинами і серветками, білими свічками і живими квітами.

© Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, Джорджина Родрігес — мати п’ятьох дітей, батько яких — португальський футболіст Кріштіану Роналду. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — вона є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Раніше Джорджина Родрігес блищала на червоній доріжці в чорній сукні. Вона з’явилася в Мадриді, щоб відсвяткувати десяту річницю іспанського Netflix.