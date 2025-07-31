ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
454
Час на прочитання
1 хв

У сукні з квітковим принтом: Джорджина Родрігес продемонструвала ніжний образ

Зірка здивувала шанувальників вибором вбрання.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес поділилася в Instagram серією фото з якоїсь сімейної урочистості. Що це було за свято, вона не уточнила. І якщо зазвичай вона вибирає обтислий одяг, що підкреслює її пишні форми, то цього разу віддала перевагу ніжному образу.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина позувала на фото в білій сукні міді з принтом у вигляді дрібних рожевих троянд і з пікантним декольте. Свій образ вона доповнила укладкою з легкими локонами, природним макіяжем і прикрасами з темно-червоним камінням — сережками й кулоном на ланцюжку. В усьому її образі вирізнявся манікюр, адже виконаний він був у червоному кольорі.

Доньки Родрігес та її бойфренда Кріштіану Роналду теж були в сукнях з квітковим принтом.

Джорджина Родрігес із доньками / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес із доньками / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Святковий стіл був декорований лляними скатертинами і серветками, білими свічками і живими квітами.

/ © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

/ © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, Джорджина Родрігес — мати п’ятьох дітей, батько яких — португальський футболіст Кріштіану Роналду. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — вона є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Раніше Джорджина Родрігес блищала на червоній доріжці в чорній сукні. Вона з’явилася в Мадриді, щоб відсвяткувати десяту річницю іспанського Netflix.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie