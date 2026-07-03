У сукні з квітковим принтом: Крісті Брінклі показала фото у романтичному літньому образі

Крісті Брінклі

Реклама

Крісті Брінклі поділилася в Instagram яскравими літніми світлинами, на яких постала у романтичному образі.

Зірка позувала у довгій червоній сукні з бежевим квітковим принтом на тлі гарних гортензій і мальовничому узбережжі. Вбрання мало акцентовану талію з тканинним поясом, довгі рукави-кльош і поділ з широкою оборкою.

Крісті Брінклі

Свій літній лук Брінклі доповнила відкритими босоніжками на пласкій підошві з різнокольоровими ремінцями, плетеною пшенично сумкою з коричневю шкіряною вставкою і смартфоном у яскравому червоному чохлі.

Реклама

Супермодель уклала волосся м’якими хвилями, зробила макіяж з ягідною помадою і рожевий манікюр.

Крісті Брінклі

Нагадаємо, Крісті Брінклі викликала фурор своїм розкішним виглядом у гламурному сріблястому костюмі на івенті.

Новини партнерів