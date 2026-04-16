- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з квітковими аплікаціями: акторка Джорджина Чапман у жіночному образі сходила на прем’єру вистави
50-річна акторка і дизайнерка любить носити вбрання з квітами.
Колишня дружина американського продюсера Гарві Вайнштейна, акторка, дизайнерка і співзасновниця бренду Marchesa — Джорджина Чапман — відвідала прем’єру бродвейської вистави «Страх 13», яка відбулася у театрі Джеймса Ерла Джонса у Нью-Йорку.
Знаменитість з’явилася там у чарівному жіночному образі. На ній була чорна прозора сітчаста сукня, рясно розшита різнокольоровими квітковими аплікаціями з леліток, бісеру й органзи. Під вбранням на Чапман була корсетна білизна. Вона мала стрункий і гарний вигляд.
Аутфіт Джорджина доповнила чорними босоніжками з камінням і чорним клатчем. Акторка розпустила волосся і зробила макіяж із акцентом на очах.
Вуха вона прикрасила сережками-квітами з камінням, а руки — браслетом і каблучками з камінням.
Нагадаємо, Джорджина Чапман одягла на благодійний бал amfAR Cinema Against AIDS напівпрозору сукню максі з квітами, розшиту срібними та чорними паєтками і бісером.