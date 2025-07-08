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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
1 хв

У сукні з квітковими аплікаціями: Серена Вільямс прийшла на вечірку у пом'ятому вбранні

43-річна екстенісистка одягла на захід вбрання від бразильського бренду.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Серена Вільямс

Серена Вільямс / © Getty Images

Серена Вільямс відвідала коктейльний прийом, організований Еваном Россом, Россом Нейсом та родиною на честь Арне Нейса-молодшого у готелі The Dorchester у Лондоні.

Серена Вільямс / © Getty Images

Серена Вільямс / © Getty Images

На івенті колишня тенісистка з’явилася у гарному літньому образі. На ній була сукня трендового кольору вершкового масла довжини міді від бразильського бренду Farm Rio. Вбрання мало тонкі бретельки і було прикрашене квітковими аплікаціями. І все було б ідеально, якби не пом’ята спідниця Серени, яка псувала загальне враження від її луку.

Свій аутфіт Вільямс доповнила коричневими сандалями. На обличчі у неї були масивні сонцезахисні окуляри, у вухах — лаконічні сережки, а на руці — чорний годинник.

Нагадаємо, Серена Вільямс на Бал Інституту костюма Met Gala 2025 одягла пастельно-блакитний ансамбль від бренду Moncler.

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Дата публікації
Кількість переглядів
361
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