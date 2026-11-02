У сукні з квітковими аплікаціями й з екстрадовгими нігтями: Синтія Еріво привернула увагу на галаконцерті

Синтія Еріво / © Associated Press

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Синтія Еріво відвідала осінній галаконцерт Американського театру балету «Ангели та демони», який відбувся в театрі Девіда Х. Коха у Нью-Йорку.

Для виходу акторка обрала чорний ансамбль із весняної колекції Erdem 2027 року. Верх вбрання нагадував приталений жакет, який підкреслював талію, з контрастною білою нашивкою із зображенням троянди на рукаві. Під жакет Синтія одягла білу сорочку з коміром-стійкою, застебнуту до самого верху. Її широкі манжети визирали з-під рукавів.

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Синтія Еріво / © Associated Press

Особливо ефектним був низ вбрання — пишна довга спідниця з об’ємом на стегнах була оздоблена ніжними квітковими аплікаціями і мала напівпрозорий чорний мереживний поділ.

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Синтія Еріво / © Associated Press

Вбрання Еріво доповнила чорними атласними туфлями на масивній платформі, високих шпильках, з червоною підошвою і ремінцями навколо щиколоток. У вухах у неї були великі срібні сережки і численні дрібні прикраси, а в носі — блискучий септум.

Синтія Еріво / © Associated Press

На пальцях акторки були масивні сріблясті каблучки. Вона також продемонструвала свій ефектний манікюр — надзвичайно довгі загострені нігті з різнокольоровим блискучим дизайном.

Синтія Еріво / © Associated Press

У макіяжі Синтія зробила акцент на очах за допомогою мерехтливих тіней і пишних вій, а губи підкреслила глянцевим блиском.

Нагадаємо, Синтія Еріво у жовтій сукні Prada з відкритою спиною продемонструвала татуювання на червоній доріжці.

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