У сукні з латексу та діамантами на шиї: Гайді Клум сяяла на фешнпоказі в Парижі

51-річна Гайді вийшла на подіум під час показу жіночого одягу весна-літо 2025 року "Le Défilé L'Oréal Paris — Walk Your Worth", який відбувся у столиці Франції.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Клум вийшла на подіум у чорній латексній сукні, що пікантно підкреслює її форми і була взута в чорні човники на підборах. У моделі був насичений макіяж на обличчі, довге світле волосся було розпущене і красиво укладене локонами, у вухах великі блискучі сережки, а на шиї кольє з діамантами.

У своєму Instagram Гайді показала, як у цьому аутфіті позувала перед камерами фотографів.

А ще опублікувала відео, як у чорному штанному костюмі та туфлях на підборах дефілювала біля Ейфелевої вежі.

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