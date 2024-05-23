У сукні з лелітками: донька Катрін Деньов у вечірньому образі з'явилася на кінофестивалі

К'яра Мастроянні у чорному вбранні сяяла на Лазуровому узбережжі.

Донька Катрін Деньов – 51-річна акторка К'яра Мастроянні – з'явилася на червоній доріжці міжнародного кінофестивалю у Каннах. Вона відвідала прем'єру фільму "Марчелло Міо".

Зірка обрала чорну закриту вечірню сукню з лелітками і вирізом "човником" та чорні лаковані туфлі.

К'яра Мастроянні / Фото: Getty Images

К'яра зробила укладання з легкими локонами, макіяж із акцентом на очах і завершила лук діамантовими сережками і браслетом.

Нагадаємо, Катрін Деньов на галавечорі "Жінки у кіно", який відбувся у межах міжнародного кінофестивалю "Червоне море" у Саудівській Аравії, з'явилася у чорній сукні з оголеними плечами від Louis Vuitton, прикрашеній на комірі і в зоні декольте камінням та стразами.

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