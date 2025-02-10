У сукні з лелітками і глибоким вирізом: Синтія Еріво в образі Giorgio Armani з'явилася на премії

38-річна співачка, акторка і зірка фільму "Wicked: Чародійка" мала стрункий вигляд.
Синтія Еріво відвідала церемонію вручення нагород Critics Choice Awards, яка відбулася у Санта-Моніці.
На червоній доріжці акторка з'явилася в елегантному образі. На ній було чорне вбрання, розшите лелітками, від Giorgio Armani. Воно складалося зі спідниці максі і жилетки з баскою та глибоким V-подібним вирізом і двома великими декоративними квітками на поясі.
Завдяки такому декольте Синтія продемонструвала своє татуювання у вигляді сердечок.
Еріво і далі підтримує свою фірмову зачіску – голомозу. Вона зробила макіяж смокі-айс і довжелезний французький манікюр із декором, який демонструвала фотографам.
Вуха Синтія прикрасила багатьма сережками з камінням, а руки – каблучками. У носі у неї був пірсинг-кільце.
Нагадаємо, Синтія Еріво на премії "Греммі" у Лос-Анджелесі позувала у кастомному вбранні від бренду Louis Vuitton, яке складалося з сукні з декольте до пупка і кроптопу з високою горловиною кольору металік.
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