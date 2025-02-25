У сукні з лелітками і торочкою: 87-річна Джейн Фонда у красивому образі від Armani Privé отримала нагороду

Акторка на власному прикладі демонструє, що вік – це лише цифри у паспорті.

Джейн Фонда відвідала церемонію вручення нагород Гільдії кіноакторів США (SAG Awards), яка відбулася у Лос-Анджелесі. Акторка отримала нагороду "За життєві досягнення".

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Для своєї появи вона обрала ефектний образ. На Джейн була пудрово-рожева сукня максі з чорним візерунком від Armani Privé, повністю розшита лелітками. Спідниця була прикрашена чотириярусною торочкою. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру зірки.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Аутфіт Фонда доповнила темно-сірими туфлями з мерехтливими пряжками і розкішними прикрасами з рожевого золота і діамантів від бренду Pomellato. В акторки була красива об'ємна зачіска з локонами, насичений вечірній макіяж і молочний манікюр.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джейн Фонда у пудровому костюмі і романтичній блузці мала неймовірний вигляд на церемонії Гільдії продюсерів.

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