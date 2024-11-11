У сукні з лелітками і в компанії чоловіка: Періс Гілтон на галавечорі у Лос-Анджелесі

Світська левиця у гарному вбранні від Georges Hobeika вийшла у світ.
Періс Гілтон відвідала галавечір Baby2Baby Gala, який відбувся у Pacific Design Center у Лос-Анджелесі.
Світська левиця позувала перед фотографами в ефектному аутфіті. Вона одягла пудрову напівпрозору довгу сукню з кутюрної весняної колекції 2024 року бренду Georges Hobeika.
Вбрання було розшите лелітками та мало довгі рукава з розрізами, які переходили у шлейф.
Образ Гілтон доповнила гостронисими світлими туфлями. Їй зробили гладку зачіску, уклавши спереду чубчик хвилею, та макіяж із пишними віями і коричневою помадою. Вуха білявка прикрасила діамантовими сережками.
На захід Періс прийшла у супроводі свого чоловіка Картера Реума.
Нагадаємо, Періс Гілтон у мінісукні з червоними квітами сяяла на фешнцеремонії в Нью-Йорку.
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