У сукні з лелітками і в компанії чоловіка: Періс Гілтон на галавечорі у Лос-Анджелесі

Світська левиця у гарному вбранні від Georges Hobeika вийшла у світ.

Періс Гілтон відвідала галавечір Baby2Baby Gala, який відбувся у Pacific Design Center у Лос-Анджелесі.

Світська левиця позувала перед фотографами в ефектному аутфіті. Вона одягла пудрову напівпрозору довгу сукню з кутюрної весняної колекції 2024 року бренду Georges Hobeika.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Вбрання було розшите лелітками та мало довгі рукава з розрізами, які переходили у шлейф.

Образ Гілтон доповнила гостронисими світлими туфлями. Їй зробили гладку зачіску, уклавши спереду чубчик хвилею, та макіяж із пишними віями і коричневою помадою. Вуха білявка прикрасила діамантовими сережками.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

На захід Періс прийшла у супроводі свого чоловіка Картера Реума.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Періс Гілтон у мінісукні з червоними квітами сяяла на фешнцеремонії в Нью-Йорку.

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