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У сукні з лелітками і V-подібним вирізом: Лілі Гладстон на Каннському кінофестивалі

У сукні з лелітками і V-подібним вирізом: Лілі Гладстон на Каннському кінофестивалі

Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

37-річна зірка фільму "Вбивці квіткової повні" в елегантному вбранні позувала на Лазуровому узбережжі.

Лілі Гладстон з'явилася на відкритті 77-го Каннського кінофестивалю в елегантному аутфіті.

Лілі Гладстон / © Associated Press
Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Акторка постала на червоній доріжці в елегантній чорній сукні, прикрашеній лелітками, флористичною вишивкою і чорним прозорим фатином. Вбрання мало V-подібний виріз, розшитий чорними стразами.

Лілі Гладстон / © Associated Press
Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Гладстон зробили гарну зачіску з локонами, макіяж із блискучими тінями і рожевою помадою, а також прозорий манікюр із блискітками. У вухах у неї були довгі білі сережки, а на руках – золоті каблучки.

Лілі Гладстон / © Associated Press
Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Лілі Гладстон відвідала у Лос-Анджелесі прем'єру американського мінісеріалу у жанрі кримінальної драми "Під мостом" (Under The Bridge), у якому вона зіграла роль. На ній було літнє шовкове довге пальто з цікавим яскравим принтом, розшите зверху паєтками, і рукавами-ліхтариками від бренду Himikalas.

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