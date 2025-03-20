У сукні з лелітками і відвертим декольте: американська співачка в ефектному образі сяяла на церемонії

36-річна Муні Лонг у блискучому вбранні продемонструвала струнку фігуру на музичній премії.

Американська співачка Муні Лонг відвідала церемонію вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards у Лос-Анджелесі.

Муні Лонг / Фото: Associated Press

На червону доріжку вона вийшла в ефектному спокусливому образі. На Муні була обтисла бежева сукня, розшита срібними лелітками, з американською проймою, відвертим декольте, вирізами по боках та оголеною спиною.

Муні Лонг / Фото: Associated Press

Лонг доповнила аутфіт елегантною високою зачіскою з випущеним спереду пасмом, мейкапом із акцентом на очах і довгим манікюром із дизайном і декором. Лук Муні завершила діамантовими довгими сережками.

Муні Лонг / Фото: Associated Press

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