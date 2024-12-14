У сукні з лелітками кольору бургунді: Злата Огнєвіч в ефектному образі з'явилася на музичному заході у Києві

Співачка продемонструвала красивий аутфіт на концерті у столиці.
Злата Огнєвіч відвідала концерт "Музична премія України", який відбувся у Міжнародному центрі культури і мистецтв профспілок України (колишній Жовтневий палац) у Києві.
Артистка з'явилася на сцені разом зі своїм колегою Максимом Бородіним, з яким вони виконали дуетну пісню "Без тебе".
Злата мала дуже гарний вигляд. Вона була одягнена у вечірню сукню-бюстьє, повністю розшиту лелітками кольору бургунді. Вбрання чудово підкреслила спокусливу і тендітну фігуру Огнєвіч.
Зірка зробила ідеально рівне укладання каре до плечей і макіяж із чорними стрілками і червоною помадою.
Бородін був одягнений у чорні штани, чорну сорочку, з-під якої визирала біла майка.
Нагадаємо, на концерті виступила також Оля Полякова, яка продемонструвала струнку фігуру у золотій мінісукні.
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