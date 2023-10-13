У сукні з лелітками та цікавим декольте: дочка Міка Джаггера з'явилася на вечірці з матір'ю-моделлю

Дочка лідера легендарного британського рок-гурту The Rolling Stones Міка Джаггера – Джорджія Мей Джаггер – відвідала світський захід у Лондоні. Модель з'явилася на вечері ECCO, організованої Наташею Рамсей-Леві – креативною директоркою Модного дому Chloé.

На вечірку Джорджія Мей прийшла у досить скромній сукні, але з цікавими деталями. Річ у тому, що це вбрання довжини міді було повністю розшите лелітками, через що розкішно сяяло у світлі фотокамер, мало трохи розкльошені рукави і круглий виріз із зав'язками спереду.

Образ вона доповнила клатчем, чоботами та дуже лаконічним макіяжем з так званими віями "павучими лапками".

Джорджія Мей Джаггер / Фото: Getty Images

На захід Джаггер прийшла не сама, а в компанії своєї не менш знаменитої матері – супермоделі Джеррі Голл. 67-річна жінка одягла сміливіший лук, ніж її дочка, оскільки в її чорної мінісукні був ефектний розріз до стегна і вирізи на плечах.

Також Джеррі одягла колготки в сіточку, чоботи та кілька прикрас із перлами. Волосся вона розпустила і нафарбувала губи улюбленим відтінком – яскраво-0червоним.

Джорджія Мей Джаггер та Джері Голл / Фото: Getty Images

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