У сукні з лелітками та декольте: гламурна Джессіка Честейн відвідала світську вечерю

Оскароносна акторка відвідала вечерю "Турбота про жінок", яку провів фонд Kering.
Захід відбувався у Нью-Йорку, а Джессіка Честейн на ньому сяяла в дуже гламурній сукні зеленого відтінку.
Вбрання Джессіки було від Модного дому Gucci. Сукня розшита лелітками різного розміру, мала галтер і глибоке V-подібне декольте.
Носила вона вбрання у поєднанні з білим манікюром, лаконічним макіяжем, декількома прикрасами з діамантами та культовою сумкою Gucci Bamboo 1947 срібного відтінку, на довгому ремінці. Волосся Честейн уклала на один бік.
Перед камерами вона позувала з колегою акторкою Керрі Вашингтон, яка одягла сукню-водолазку розшиту лелітками від Модного дому Balenciaga з колекції весна-літо 2023.
Також на світській вечері позували у розкішних сукнях та дорогих прикрасах Сальма Гаєк зі своїм чоловіком-мільярдером Франсуа-Анрі Піно, Дакота Джонсон у гламурній сукні від Gucci, а також наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес.
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