У сукні з лелітками та легінсах: хто автор образу Кері Бредшоу з фінальної серії "І просто так..."

Вбрання було дуже гламурним і незвичайним, тому привернув загальну увагу.

У фіналі другого сезону серіалу "І просто так..." акторка Сара Джессіка Паркер, яка виконує роль Кері Бредшоу, з'явилася в розкішній і незвичайній сукні.

Сара Джессіка Паркер у серіалі "І просто так..." / фото: instagram.com/justlikethatmax

Вбрання мало широку спідницю міді та декор у вигляді шахової дошки, виконаний сріблястими лелітками, а ось чорні місця були прозорими, тому акторка одягла під сукню капронові легінси.

Автором цього вбрання є бренд Oscar de la Renta, а представлена сукня була в колекції осінь-зима 2023 року.

Сара Джессіка Паркер у серіалі "І просто так..." / фото: instagram.com/justlikethatmax

Бретелей і рукавів у сукні не було, тому Паркер та костюмери серіалу підібрали до сукні гламурне болеро з капроновими рукавами розшитими бісером, а також вона взула гламурні блискучі туфлі, усипані стразами.

Сара Джессіка Паркер у серіалі "І просто так..." / фото: instagram.com/justlikethatmax

Рекламу цього вбрання знімали у Нью-Йорку.

Вартість сукні не маленька і згідно з офіційним сайтом бренду становить 12 772 долари.

Сукня Керрі Бредшоу / скриншот з oscardelarenta.com

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