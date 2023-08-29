У сукні з лелітками та легінсах: хто автор образу Кері Бредшоу з фінальної серії "І просто так..."

Вбрання було дуже гламурним і незвичайним, тому привернув загальну увагу.
У фіналі другого сезону серіалу "І просто так..." акторка Сара Джессіка Паркер, яка виконує роль Кері Бредшоу, з'явилася в розкішній і незвичайній сукні.
Вбрання мало широку спідницю міді та декор у вигляді шахової дошки, виконаний сріблястими лелітками, а ось чорні місця були прозорими, тому акторка одягла під сукню капронові легінси.
Автором цього вбрання є бренд Oscar de la Renta, а представлена сукня була в колекції осінь-зима 2023 року.
Бретелей і рукавів у сукні не було, тому Паркер та костюмери серіалу підібрали до сукні гламурне болеро з капроновими рукавами розшитими бісером, а також вона взула гламурні блискучі туфлі, усипані стразами.
Рекламу цього вбрання знімали у Нью-Йорку.
Вартість сукні не маленька і згідно з офіційним сайтом бренду становить 12 772 долари.
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